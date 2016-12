Volgens de Nederlandse krant Telegraaf hebben meer dan 6000 mensen zich ingeschreven voor het programma K3 zoekt K3 waarin Studio 100 nieuwe zangeressen zoekt voor de groep.

Studio 100 spreekt van een succes maar het is nog niet zeker of er ook serieuze kandidaten zitten bij die ruim 6000 inschrijvingen. Zo is nog niet bekend hoeveel mannen hun kans wagen en hoeveel tieners een plaats bij K3 willen bemachtigen. Wel is bekend dat een oma van 65 jaar de oudste ingeschreven kandidaat is.



K3 zoekt K3 wordt na de zomer uitgezonden op de zenders VTM en SBS6.