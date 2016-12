Afgelopen woensdag 28 april verloor donderde Britney Spears van het podium in Last Vegas. De zangeres kwetste zich daarbij haar enkel. Het letstel is zo ernstig dat twee shows in Planet Hollywood geannuleerd werden.

Spears verzorgt sinds eind 2013 een show in Planet Hollywood in Las Vegas. Haar contract werd wegens groot succes verlengd tot eind 2016.