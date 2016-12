Zangeres/actrice Selena Gomez krijgt het dezer dagen hard te verduren op de sociale media. Op vakantiefoto's blijkt dat de knappe zangeres enkele kilootjes is aangekomen, voldoende voor enkelingen om ongezouten hun mening te spuien.

Op de bikinifoto's is inderdaad te zien dat de ex van Justin Bieber inderdaad een beetje is verdikt maar niets om ongerust over te worden. Ze ziet er nog altijd goed uit. Gomez kreeg de commentaar op de sociale media ook te lezen en reageerde schitterend: met nog een foto in badpik met het onderschrift dat ze gelukkig is.Deze foto's zorgden voor heel wat ophef:

De reactie Gomez bleeft niet uit: bron: TagMag en Instagram